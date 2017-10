Warner Bros. / Divulgação

A partir deste sábado (dia 28) até terça-feira (dia 31), no Cinemark Barra Shopping Sul (Av. Diário de Notícias, 300), rola o Festival de Halloween, com clássicos restaurados do cinema de terror. GaúchaZH fez uma lista com longas que marcaram a história do cinema e que serão exibidos na mostra.

Sábado (28/10), às 23h

O Exorcista (1973)

O filme se passa em Georgetown e narra a história de uma atriz, Chris MacNeil (Ellen Burstyn), e sua filha de 12 anos, Regan MacNeil (Linda Blair). Ao perceber que Regan está tendo um comportamento completamente assustador, Chris pede ajuda a um padre, que também é um psiquiatra, e este chega a conclusão de que a garota está possuída pelo demônio. Ele solicita então a ajuda de um segundo sacerdote, especialista em exorcismo, para tentar livrar a menina da terrível possessão. Muito aclamado e premiado, O Exorcista foi o primeiro filme de terror a ser indicado ao Oscar de Melhor Filme, em 1973. O longa levou as estatuetas de Melhor Roteiro (William Peter Blatty) e Melhor Som (Christopher Newman e Robert Knudson).



Domingo (29/10), às 21h05

Drácula de Bram Stoker (1992)

Baseado no clássico livro de Bram Stoker, o filme tem início no século XV, quando um líder e guerreiro dos Cárpatos renega a Igreja ao saber que esta se recusava a enterrar em solo sagrado sua amada, que se suicidou. A partir daí, o vampiro perambula através dos séculos como um morto-vivo e, ao contratar um advogado, descobre que a noiva deste é a reencarnação de sua amada. O jovem advogado é sequestrado por Drácula, que parte para Londres, à procura da mulher. Na Inglaterra, o vampiro dá início a uma saga de sedução e terror. Dirigido por Francis Ford Coppola, Drácula de Bram Stoker é conhecido pela decisão do diretor de abrir mão de qualquer efeito especial criado em computador. Dessa forma, há mais esmero nos cenários e nos figurinos, que são responsáveis por criar uma atmosfera lúdica e lúgubre.



Segunda-feira (30/10), às 21h05

O Iluminado (1980)

Clássico absoluto do gênero, O Iluminado é baseado no livro homônimo de Stephen King. Durante o inverno, um homem (Jack Nicholson) é contratado para ficar como vigia em um hotel no Colorado e vai para lá com a mulher (Shelley Duvall) e seu filho (Danny Lloyd). Porém, o contínuo isolamento começa a lhe causar problemas mentais sérios, tornando o homem cada vez mais agressivo e perigoso. Ao mesmo tempo, seu filho passa a ter visões de acontecimentos ocorridos no passado. Dirigido por Stanley Kubrick, o longa ficou conhecido pela atuação magistral de Jack Nicholson e se tornou um marco no cinema de horror psicológico.

Terça-feira (31/10), às 21h05

Sexta-feira 13 (1980)