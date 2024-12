Noite dos Museus 2024 será neste sábado: veja programação completa, mapa e novidades

Pinacoteca Ruben Berta, no Centro Histórico, é um dos lugares que receberão novamente a Noite dos Museus. For Real Company / Divulgação

Ao longo de sete edições, a Noite dos Museus se consolidou no calendário cultural de Porto Alegre, sendo realizada em maio. Costumeiramente, é um período tomado pelo frio de outono — também sinônimo de bebida quente, vapor saindo pela boca e até luvas de lã. Só que esta oitava vez do evento será às vésperas do verão.

A Noite dos Museus de 2024 será realizada neste sábado (7), abrindo 25 instituições para visitação gratuita das 18h até a meia-noite e levando dois palcos ao Centro Histórico: um na Praça da Alfândega e outro no Cais Embarcadero. Todos os locais do circuito receberão a iluminação cênica característica do evento.

Serão mais de 35 exposições, além de uma maratona cultural com mais de 80 atrações — entre shows, saraus, sessões de cinema e apresentações de teatro, circo e dança — nos locais participantes. Conforme a organização, o evento ocorrerá mesmo com chuva e, se for necessário, alguns palcos e shows serão remanejados para outros locais (veja a programação completa ao final do texto).

Realizada pelo Instituto Noite dos Museus e pelo Ministério da Cultura, a oitava edição do evento foi adiada duas vezes. Originalmente, estava marcada para 18 de maio. Depois, foi remarcada para 14 de setembro por conta da enchente. No entanto, houve um novo adiamento.

Conforme a organização, a decisão visava a "atender da melhor maneira" as instituições culturais, o público e a rede de parceiros em um momento ainda de recuperação da enchente.

Algumas mudanças ocorreram desde o primeiro anúncio, sendo a mais significativa a reabertura da Usina do Gasômetro, que estava prevista no primeiro anúncio e não ocorrerá mais no evento. O espaço está fechado para obras desde 2017.

Rodrigo Nascimento, idealizador da Noite dos Museus, ressalta que, assim que a água começou a baixar, houve muita reflexão em torno das condições da realização do evento. Porém, observa que será mais uma manifestação massiva para abraçar o Centro Histórico após a enchente:

— Vamos retomar esse grande movimento de mobilização por meio da cultura e da arte. Porto Alegre merecia também essa virada de página em prol da reconstrução.

Mercado Público entra no circuito

Uma das grandes novidades é a inclusão do Mercado Público no circuito de visitação. Tendo completado 155 anos em 2024, o prédio histórico ficou alagado durante a enchente, acumulando prejuízos estimados em R$ 27 milhões. Neste sábado, haverá visitação mediada e shows de Samba do Feitiço, Negra Jaque + Bloco das Pretas e Bibiana Petek.

Para Rafael Sartori, presidente da Associação do Comércio do Mercado Público Central (Ascomepc), receber a Noite dos Museus será mais um marco histórico do espaço. Ele acrescenta que o mercado precisa atingir mais o público jovem, aquele que só ouve a tradição de que seus pais e seus avós tinham a rotina de frequentar o local.

— O mercado é diferente, tem grandes histórias em cada metro quadrado que nos tornaram símbolo de resiliência do nosso Estado — destaca Sartori. — É uma grande oportunidade para mostrarmos o nosso trabalho e serviço para esses futuros consumidores. Além de transformar o Mercado num museu a céu aberto, oferecendo grandes shows para a população.

Outros espaços estreantes neste ano

Outros espaços também integrarão o circuito de visitação pela primeira vez: Museu da Cultura Hip Hop RS, na Vila Ipiranga; Instituto Caldeira, no Navegantes; e Clube do Comércio, Memorial do Judiciário do RS, Memorial do Ministério Público do RS e Museu de Anatomia da UFCSPA, todos no Centro Histórico.

Entre os espaços que voltam ao circuito estão instituições como a Cinemateca Capitólio, o Museu de Arte de Porto Alegre, o Palácio Piratini e a Pinacoteca Ruben Berta. Também haverá sete galerias abertas em horário especial e com visitação gratuita.

Atrações artísticas

Com a finalidade de fomentar a pluralidade e o mercado neste período ainda de recuperação após a enchente, a programação deste ano será inteiramente composta por artistas atuantes na cena local. De acordo com a organização, as atrações foram escaladas conforme a identidade de cada instituição.

Um exemplo ocorrerá na Cinemateca Capitólio, que terá performance teatral de Deborah Finocchiaro dedicada à obra do escritor Caio Fernando Abreu (Caio em Construção) e exibição do documentário Sobre Sete Ondas Verdes Espumantes, também sobre o autor.

A programação dos espaços contará com nomes como Kula Jazz, Funkalister, Clarissa Ferreira, Edu K, Cristal & Duda Raupp, Pata de Elefante, Paola Kirst, Orquestra Villa-Lobos, a tradicional peça Adolescer e o espetáculo de dança Flamenco Negro, entre outros.

— Mais de mil candidatos se inscreveram no edital para a programação. Selecionamos pouco mais de 80 atrações, procurando uma pluralidade de manifestações artísticas, mas também representativas regionalmente, fomentando e potencializando a produção autoral — explica Nascimento.

Evento deve voltar ao mês de maio em 2025

Apesar da Noite dos Museus ocorrer neste ano em dezembro, o idealizador garante que o evento se mantém em maio. Segundo ele, a próxima edição está prevista para 17 de maio de 2025. Contudo, não descarta a possibilidade de ser realizado novamente no segundo semestre.

— Vamos ver o comportamento do público em dezembro e como se mobiliza nesta época do ano — diz Nascimento. — Mesmo com a edição de maio, talvez a gente pense em organizar alguma outra edição no final do ano. Mas isso ainda é muito embrionário.

O que você precisa saber sobre a Noite dos Museus 2024

O evento é gratuito . Todas as instituições culturais participantes poderão ser acessadas com entrada franca, respeitando os limites de capacidade, sem necessidade de retirada de ingressos.

. Todas as instituições culturais participantes poderão ser acessadas com entrada franca, respeitando os limites de capacidade, sem necessidade de retirada de ingressos. Para as visitas mediadas , é necessário retirar ingressos gratuitos pela Sympla . A organização do evento disponibilizará intérprete de Libras em algumas das visitas.

, é necessário retirar ingressos gratuitos pela . A organização do evento disponibilizará intérprete de Libras em algumas das visitas. Ônibus : a linha EM01 – Noite dos Museus começa a circular a partir das 18h, com começo e fim de rota na Avenida Sepúlveda, 159. A linha será composta por três ônibus elétricos, com viagens a cada 25 minutos até a meia-noite, quando termina sua operação. O passageiro pagará uma tarifa de R$ 4,80 na primeira vez que utilizar a linha e receberá uma pulseira especial para reutilizá-lo. O itinerário é o seguinte: Avenida Sepúlveda, 159; Mercado Público; Fundação Ecarta; Museu Joaquim Felizardo; Museu da UFRGS; Museu da Cultura Hip Hop RS e Instituto Caldeira.

: a linha EM01 – Noite dos Museus começa a circular a partir das 18h, com começo e fim de rota na Avenida Sepúlveda, 159. A linha será composta por três ônibus elétricos, com viagens a cada 25 minutos até a meia-noite, quando termina sua operação. O passageiro pagará uma tarifa de R$ 4,80 na primeira vez que utilizar a linha e receberá uma pulseira especial para reutilizá-lo. O itinerário é o seguinte: Avenida Sepúlveda, 159; Mercado Público; Fundação Ecarta; Museu Joaquim Felizardo; Museu da UFRGS; Museu da Cultura Hip Hop RS e Instituto Caldeira. Para quem utilizar o transporte público para se deslocar para o evento, são 623 horários disponíveis entre as 18h e a madrugada de domingo, distribuídos nas 123 linhas que têm saída do Centro Histórico para os bairros. Os horários estarão disponíveis no site da EPTC e a localização, em tempo real, pode ser consultada na função GPS do aplicativo do TRI (Cittamobi).

Programação completa

Palco na Praça da Alfândega

18h30min: Maracatu Truvão (música)

19h: Funkalister (música)

20h: Sopre Suas Feras (música)

21h: Clarissa Ferreira e Banda (música)

22h: Guará (música)

23h: Edu K e Banda (música)

Palco no Cais Embarcadero (Avenida Presidente Goulart — junto ao Gasômetro)

18h30min: Ação Nômade – Para Onde Vai? (teatro)

19h30min: Viridiana (música)

20h30min: Lucas Hanke & Cromatismo de Sensações (música)

21h30min: Hard Blues Trio (música)

22h30min: Cristal & Duda Raupp (música)

Centro Cultural da UFRGS (Rua Eng. Luiz Englert, 333 — Farroupilha)

Exposições de artes visuais:

Bando de Barro Invade: 20 Anos. Curadoria: Rodrigo Núñez e Adriana Daccache, com participação de Marina e Rolila

Transparência e Opacidade I: Fotografia na Pinacoteca Barão de Santo Ângelo. Curadoria: Alexandre Santos e Camila Schenkel

Ubuntu. Curadoria: Jéssica Becker

Visitas mediadas: 18h30min, 19h30min, 20h30min e 21h30min

Programação artística (no Auditório Ipê):

18h: Dessa Ferreira convida Catarina Domenici (música)

19h: Matheu Corrêa (música)

20h: Meretrizes (teatro)

21h: Angelo Primon Trio (música)

22h: Zé Caradípia (música)

23h: Dona Conceição (música)

Cinemateca Capitólio com programação em parceria com o Delfos — Espaço de Documentação e Memória Cultural da PUCRS (Rua Demétrio Ribeiro, 1.085 — Centro Histórico)

Exposições de artes visuais:

Exposição permanente sobre a história do prédio. Curadoria: Centro de Documentação e Memória da Cinemateca Capitólio

Acervo Caio Fernando de Abreu. Curadoria: Delfos/PUCRS

Visitas mediadas: 18h30min, 19h30min, 20h30min e 21h30min

Programação artística (Sala de Cinema):

21h: Projeção dos curtas Sargento Garcia e Linda, uma História Horrível (cinema)

21h45min: Caio em Construção (teatro)

22h30min: Projeção do documentário Sobre Sete Ondas Verdes Espumantes (cinema)

23h59min: Sessão Maldita: O Massacre da Serra Elétrica (cinema)

Clube do Comércio (Rua dos Andradas, 1.085 — Centro Histórico)

Exposições de artes visuais:

Clube do Comércio, a Exposição. Curadoria: Pedro Haase

Grande Sertão. Curadoria: Graça Craidy

Visitas mediadas: 18h, 19h, 21h e 22h

Programação artística (Salão de Espelhos):

18h30min: Engrenagem (dança)

19h30min: Julio Reny Quartet (música)

20h: Leitura de textos da obra Grande Sertão: Veredas, com Zé Adão Barbosa e alunos da Escola Casa de Teatro de Porto Alegre (literatura)

20h30min: Juliano, Nenung & Albo (música)

21h30min: Fantomaticos (música)

22h30min: Metanóia (música)

23h30min: Ianaê Régia (música)

Espaço Força e Luz (Rua dos Andradas, 1.223 — Centro Histórico)

Exposições de artes visuais:

Em Toda a Parte a Ausência das Mãos de Ítalo. Curadoria: Alec Lisboa, artista e curador

Observatório Estético do Clima (OEC). Curadoria: Gabriel Cevallos

Fio Condutor: Retratos da Energia. Curadoria: Marina Feldens e Marcelo Scheffer

Visita mediada: 18h

Programação artística (Auditório Barbosa Lessa):

18h30min: Mythopoiesis (sarau)

19h30min: Madblush (música)

20h30min: Ovo Frito (música)

21h30min: recreio (música)

22h30min: Velha D+ Cenas (teatro)

Fundação Ecarta (Avenida João Pessoa, 943 — Farroupilha)

Exposições de artes visuais:

Observar É Crer; Pintar É Crer Duas Vezes. Curadoria: Nicolas Beidacki

Sempre Venho, Talvez, Daquele Outro Porto. Artista: Pâmela Zorn

Programação artística (2º andar):

18h30min: O Natal de Natanael (teatro)

19h30min: Os Horácios (música)

20h30min: Vivir (dança)

21h30min: AKEEM Music (música)

22h30min: Cartas Honestas a Danças Duras (dança)

Galeria de Arte do Dmae (Rua 24 de Outubro, 200 — Moinhos de Vento)

Exposições de artes visuais:

Acervo do Dmae - Exposição Permanente. Curadoria: Acervo do Dmae

Marcas da Enchente. Curadoria: Luciano Lannes

Visitas mediadas: 18h30min, 19h e 19h30min

Programação artística (Jardim do Dmae):

18h30min: Coral do Dmae (música)

19h30min: Atairū (música)

20h30min: Kula Jazz (música)

21h30min: Matheus Wendt — Long Story Short Quarteto (música)

Instituto Caldeira (Travessa São José, 455 — Navegantes)

Programação artística (Espaço Caldeira):

18h: As Aventuras (música)

19h: Andaime (Des) Construção de Amor (dança)

20h15min: Adolescer (teatro)

21h15min: Céu-Duro (dança)

22h15min: Sexteto Blazz (música)

Memorial do Judiciário do Rio Grande do Sul (Praça Mal. Deodoro, 55 — Centro Histórico)

Exposições de artes visuais:

150 do TJRS: Desafios e Conquistas. Curadoria: Carine Medeiros Trindade e Sabrina Lindemann

As Sedes do Tribunal de Justiça. Curadoria: Lídia Fabrício

Casando em um Palácio. Curadoria: Roberto Medeiros Soares

Visitação: das 18h às 23h — sem inscrição prévia, por ordem de chegada

Projeções imersivas na fachada do prédio: TJRS 150 Anos Diante dos Seus Olhos — Uma Experiência Memorável: 19h30min, 19h45min, 21h30min, 22h e 22h30min

Programação artística (esplanada em frente ao Memorial):

18h30min: Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul

Memorial do Ministério Público do Rio Grande do Sul (Praça Mal. Deodoro, 110 — Centro Histórico)

Exposição de artes visuais:

IArte - Fotografia. Curadoria: Fotoclube Porto-Alegrense

Programação artística (Pátio do Memorial):

18h30min: Trapos e Farrapos — Negrinho (teatro)

19h30min: Camila Balbueno & Banda (música)

20h30min: Luana Maia (música)

21h30min: Cabarezin (circo)

Mercado Público de Porto Alegre (Largo Jorn. Glênio Peres — Centro Histórico)

Visita mediada:

Mercado Público: Encruzilhada Entre os Caminhos de Sociabilidades, dos Rituais do Sagrado e dos Alimentos. Curadoria: Associação dos Permissionários do Mercado Público e Viva o Centro a Pé. Horário: 18h

Programação artística (2º andar):

19h: Samba do Feitiço (música)

20h: Negra Jaque + Bloco das Pretas (música)

21h: Bibiana Petek & Grupo (música)

Museu da Brigada Militar (Rua dos Andradas, 498 - Centro Histórico)

Exposição de artes visuais:

Brigada Militar, o Trabalho Perfeito É Servir

Visita mediada: 18h

Programação artística (Rua dos Andradas, em frente ao Museu):

18h30min: Banda da Brigada Militar com participação especial de Fátima Gimenez (música)

19h15min: Banda do Colégio Tiradentes (música)

20h: Paulinho Cardoso Quarteto (música)

21h: Jayme Caetano Braun – Um Século de Arte (música)

22h: Yangos (música)

Museu da Cultura Hip Hop RS (Rua Parque dos Nativos, 545 — Vila Ipiranga)

Exposições de artes visuais:

Cinco Elementos. Curadoria: Eleonora Joris, Fulvio Botelho Dickel, Alan da Silva Bitello, Rafael Diogo dos Santos, Rafael Mautone Ferreira, Lawrin Ritter

Universo Hip Hop. Curadoria: Eric Citron, Leandro Alves, Ana Scarceli

Reconstrução Hip Hop. Curadoria: Fulvio Botelho Dickel, Alan da Silva Bitello, Rafael Diogo dos Santos, Rafael Mautone Ferreira, Lawrin Ritter, Gabriel Job, Felipe Gêrmano, Aretha Ramos, Natália Oliveira

Visitas mediadas: 18h30min, 19h30min, 20h15min, 21h15min e 22h15min

Programação artística (Pátio do museu):

18h: Dekilograma (música)

19h: Kizua Trindade (música)

20h: Conexão Katrina (música)

21h: Zilladxg e Bala Cachorro (música)

Museu da UFRGS (Av. Osvaldo Aranha, 277 - Farroupilha)

Exposições de artes visuais:

O Mundo Sensível dos Mitos: A Ciência e a Arte de Claude Lévi-Strauss. Curadoria: Vítor Queiroz e Equipe do Museu da UFRGS

Água até Aqui? Os Livros e a Enchente. Curadoria: Karina C. Lucena e Equipe do Museu da UFRGS

Visitas mediadas: 18h30min, 19h15min, 20h15min, 21h15min e 22h15min

Programação artística (Estacionamento do museu):

18h: Cigarra - Linha de Frente (música)

19h: Naddo Entre Gigantes (música)

20h: Pata de Elefante (música)

22h: Terrorismo Lírico - Heróis Negros (sarau)

23h30min: Jessie Jazz (música)

Museu de Anatomia da UFCSPA - MAUPoA (Rua Sarmento Leite, 245 — Centro Histórico)

Exposição de artes visuais:

Explorando o Olhar: Uma Janela para a Anatomia. Curadoria: Profª Drª Andrea Oxley da Rocha e Profª Drª Ana Paula da Silva

Visitas mediadas: 18h, 19h, 20h, 21h e 22h

Programação artística (Teatro Moacyr Scliar):

18h30min: Flamenco Negro (dança)

19h30min: Orquestra Villa-Lobos (música)

20h30min: Curi & Kiai (música)

21h30min: GARBI (música)

22h30min: Cleômenes Junior e Tuti Rodrigues (música)

Museu de Arte de Porto Alegre — MAPA (Praça Montevidéu, 10 — Centro Histórico)

Exposições de artes visuais:

Doações Rolf Zelmanowicz. Curadoria: Ana Laggazio, Victor Dalagnol e Magnólia Leão

Doações Heitor Bergamini. Curadoria: Equipe do Acervo Artístico

AUTO retrátil. Curadoria: Gustavot Diaz

Imersão. Curadoria: Manon Diemer

Superfícies: Da Rigidez à Flexibilidade. Curadoria: Luis Chico Vargas

Alemanha, uma Vez. Curadoria: Hans-Georg Flickinger

Grupo Palmares e as Mulheres. Curadoria: Sátira Machado e Naiara Silveira

Visitas mediadas: 18h, 18h30min, 20h, 20h30min e 21h

Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo (Rua João Alfredo, 582 — Cidade Baixa)

Programação artística (Pátio do museu):

18h30min: Bonecrônicas (teatro)

19h30min: Marietti Fialho & Cia Luxuosa (música)

21h30min: Paola Kirst (música)

Palácio Piratini (Praça Mal. Deodoro, s/nº – Centro Histórico)

Visitação: das 18h às 23h30min - sem inscrição prévia, por ordem de chegada

Programação artística (performance realizada na fila de acesso ao Palácio):

18h30min: Corra, que as Palhaças Vêm Aí! (teatro)

Pinacoteca Ruben Berta (Rua Duque de Caxias, 973 — Centro Histórico)

Exposição de artes visuais:

Articulações. Curadoria: Profa. Dra. Katia Prates (coordenação)

Visitas mediadas: 19h30min, 20h45min e 21h45min

Programação artística (Pátio do museu):

18h: Mariana Stedele e Banda Odomode (música)

19h: Sarau das Inquietas (sarau)

20h: Thays Prado (música)

21h: Mari Kerber Quarteto (música)

GALERIAS

Art100 Gallery (Avenida Cristóvão Colombo, 23 e 17 — Floresta)

Exposição de artes visuais:

Bandeiras e Cores entre Nós. Curadoria: Angela de Oliveira, Vinicius Ott e Ana Arcioni

Associação dos Escultores do Estado do Rio Grande do Sul / Casa da Estrela (Rua Camerino, 34 — Petrópolis)

Exposição de artes visuais:

AEERGS 4 Décadas. Curadoria coletiva

Casa Baka (Rua da República, 139 — Cidade Baixa)

Exposição de artes visuais:

O Outro Imaginário [II Circuito de Arte Contemporânea na América Latina - CLAC]. Curadoria: Charlene Cabral e Diego Groisman

Casa Musgo (Avenida Venâncio Aires, 860 — Farroupilha)

Exposição de artes visuais:

Sussurros do Grotesco. Curadoria: Yasmin Pol

Galeria Espaço Cultural Duque (Rua Duque de Caxias 649 — Centro Histórico)

Exposição de artes visuais:

Mistura, Danúbio Gonçalves, Re Desenho. Curadoria: Daisy Viola

Garagem de Arte Stockinger (Rua Luciana de Abreu 450 - Moinhos de Vento)

Exposição de artes visuais:

Acervo da Galeria. Curadoria: Francisco Antônio Stockinger

Instituto Zoravia Bettiol (Rua Paradiso Biacchi, 109 — Ipanema)

Exposição de artes visuais:

Mostra Formas da Feminilidade. Curadoria: Zoravia Bettiol