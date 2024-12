Noite dos Museus ocorrerá neste sábado em instituições como o Palácio Piratini. Mateus Bruxel / Agência RBS

A oitava edição da Noite dos Museus, que ocorre neste sábado (7), das 18h à meia-noite, em 25 instituições de Porto Alegre, vai provocar alterações no trânsito.

Conforme informações da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), haverá bloqueios em alguns pontos do Centro Histórico. Os agentes do órgão estarão monitorando os principais pontos.

Onde serão os bloqueios

Um dos bloqueios será na Rua dos Andradas, entre a General Portinho e a General Bento Martins. O desvio deve ocorrer pelas ruas General Portinho, Duque de Caxias e General João Manoel.

Outro bloqueio ocorrerá na Praça da Matriz, entre a General Câmara e o Largo José Amorim de Albuquerque. A orientação da EPTC é seguir pela Duque de Caxias, à esquerda na Vigário José Inácio e à esquerda da Riachuelo. Quem vem pela Riachuelo segue reto, pega a esquerda na Bento Martins e a esquerda novamente na Duque de Caxias, segundo o órgão.

Tanto o bloqueio da Andradas quanto da Praça da Matriz devem ter início às 8h de sábado e seguir até as 3h da madrugada de domingo (8).

Haverá ainda bloqueio na esquina das ruas General Câmara e Siqueira Campos, das 14h de sábado até as 3h da madrugada de domingo. Devido ao bloqueio que impedirá o acesso à Sete de Setembro no trecho, a EPTC informa que as lotações que saem da Sete de Setembro passarão para a Siqueira Campos, no trecho entre a General Câmara e a Uruguai.

Linha especial de ônibus

A linha EM01 — Noite dos Museus irá circular a partir das 18h, com começo e fim de rota na Avenida Sepúlveda, 159. A linha será composta por três ônibus elétricos, com viagens a cada 25 minutos até a meia-noite, de acordo com informações da EPTC.

O preço da tarifa será de R$ 4,80 na primeira utilização. O usuário receberá uma pulseira especial identificada. Posteriormente, cada vez que for embarcar, basta apresentar a pulseira para passar pela roleta. Ela deverá ficar intacta no pulso sob pena de ter que pagar nova tarifa.

O itinerário da linha inclui a Avenida Sepúlveda, Mercado Público, Fundação Ecarta, Museu Joaquim Felizardo, Museu da UFRGS, Museu da Cultura Hip Hop RS e Instituto Caldeira.

Transporte público

A EPTC destaca que, em relação ao transporte público, haverá 623 horários disponíveis entre as 18h e a madrugada de domingo, distribuídos nas 123 linhas que têm saída do Centro Histórico para os bairros.

Os horários estarão disponíveis no site da EPTC.

O evento