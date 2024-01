Segue nesta sexta-feira (12), a partir das 20h, no Teatro Renascença (Av. Erico Verissimo, 307), a Mostra de Dança Verão 2024. Realizado pelo Centro de Dança da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa da Prefeitura de Porto Alegre, o evento, que estreou na quinta-feira (11), terá programação até domingo (14), com ingressos a R$ 20, na bilheteria do teatro, 1h antes do espetáculo.