O grupo finlandês de metal sinfônico Apocalyptica se apresenta nesta terça (16), às 21h, no Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio Rose, 80). Os ingressos estão disponíveis a R$ 360 (galeria mezanino e mezanino), R$ 440 (galeria alta e plateia alta), R$ 520 (plateia baixa) e R$ 640 (camarote), via uhuu.com, com taxas. O show faz parte da turnê de divulgação do seu mais recente álbum, Cell-O, lançado em 2020, e deve contar também com temas de todas as fases da banda. No palco, estarão Eicca Toppinen, Perttu Kivilaakso e Paavo Lötjönen (todos violoncelos) e Mikko Sirén (bateria), além do cantor mexicano Erik Canales.