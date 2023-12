O grupo Sorriso Maroto e o cantor Dilsinho serão as principais atrações do evento Isso É Pagode, que deve animar o fim de semana do Maori Beach Club (Figueirinha Rodovia RS-389, km 29), em Xangri-lá, no Litoral Norte. Com mais de quatro horas de música ao vivo, a função será neste sábado (30), às 22h.