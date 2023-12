Após três anos sem ser realizado, devido à pandemia, o festival Morrostock retorna nesta sexta (8) para celebrar 15 anos com muita música, arte e sustentabilidade. O evento segue no sábado (9) e no domingo (10) no Balneário Ouro Verde (Estrada Mun. Norberto José Kipper, s/n°), em Santa Maria, recebendo diversas atrações de música independente brasileira e latina.