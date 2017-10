Rafael Malenotti Pedro Tesch / Divulgação

Malenotti celebra o rock gaúcho

Um dos grandes ícones do rock feito no Rio Grande do Sul, Rafael Malenotti promove nesta terça (17), no Mulligan Irish Pub (Rua Padre Chagas, 25), uma grande festa de celebração ao gênero. Na segunda edição do projeto Terça do Rock Gaúcho, o vocalista da Acústicos & Valvulados toca clássicos de bandas como Graforreia Xilarmônica, Bidê ou Balde e TNT.

– Me sinto muito honrado de estar neste projeto, porque participei de todo o movimento do rock gaúcho nas últimas décadas. Tenho um carinho muito grande por toda essa geração de músicos – diz o cantor.

O evento começa às 21h, mas das 18h às 20h a casa oferece chope em dose dupla. O ingresso custa R$ 10 e é comprado na hora.

Lima Barreto em debate

A historiadora Lilia Moritz Schwarcz lança nesta terça (17), às 18h30min, no Centro Cultural CEEE Erico Verissimo (Rua dos Andradas, 1.223), o livro Lima Barreto: Triste Visionário – no evento, a autora vai promover uma aula sobre a vida e a obra do escritor carioca (1881 - 1922). Lima Barreto foi autor homenageado na Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) e foi tema de uma palestra no evento com a presença de Lilia e do ator Lázaro Ramos. Com mediação do jornalista de ZH Carlos André Moreira, a palestra desta terça deve mostrar imagens inéditas, documentos e apresentar parte do acervo reunido por Lilia para a obra. Lima Barreto: Triste Visionário é resultado de uma pesquisa de 10 anos da autora, que, sob o ponto de vista da antropologia e da história, analisa a produção de Lima Barreto desde seus aspectos raciais às influências da vivência do autor em sua obra. O evento é gratuito, mas a entrada depende da lotação do local.

Sarau Biográfico

O tradicional Sarau Elétrico, evento realizado semanalmente no palco do bar Ocidente (Rua João Telles, 940), promove nesta terça (17) uma edição especial sobre biografias. O time formado por Kátia Suman, Diego Grando e Luis Augusto Fischer recebe o jornalista Roger Lerina. A atração musical da noite é a banda Doidivanas. Os ingressos para o Sarau custam R$ 15 e podem ser comprados na hora.