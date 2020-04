Medidas contra o contágio Tutorial: como usar, confeccionar e que cuidados tomar com máscaras caseiras Depois que a Organização Mundial da Saúde passou a recomendar o uso do item pela população, cresceram a procura e as dúvidas sobre esse tipo de precaução na pandemia de coronavírus. No entanto, a proteção para o rosto não dispensa outros cuidados, especialmente a higiene das mãos