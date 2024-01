A manhã de terça-feira (9) é de tempo nublado em Tramandaí. O sol chegou a aparecer, mas foi encoberto pelas nuvens. Na água, o “chocolatão” também foi embora e o mar estava limpo. No início do dia, a temperatura era de 24ºC. Assim como no Centro, ainda vazio, poucos veranistas curtiam a faixa de areia.