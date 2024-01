A Brigada Militar precisou ser acionada pela Prefeitura de Capão da Canoa, no amanhecer desta segunda-feira (1º), para poder realizar a limpeza da faixa de areia após a festividade de réveillon promovida pelo Executivo municipal na beira-mar. Duas unidades do Batalhão de Choque que atuavam no policiamento da região, sendo uma a pé e outra a cavalo, foram mobilizadas para dispersar a multidão que impedia o serviço de limpeza.