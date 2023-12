A aparição de "pedras pretas" na beira-mar de Nova Tramandaí, no Litoral Norte, está chamando a atenção dos veranistas que circulam pelo balneário. É comum que as camadas sedimentares despertem dúvidas em quem anda pela beira da praia, sobretudo por uma possível toxicidade do material, mas tudo não passa de um fenômeno natural que não apresenta riscos aos banhistas.