Nesta semana, as equipes da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) começaram a análise para determinar os locais próprios e impróprios para banho nas praias e balneários gaúchos. Foram coletadas amostras de água nas praias de Quintão a Torres, que serão analisadas no laboratório da fundação, em Porto Alegre. São 31 pontos de águas salgadas na região e um ponto adicional no Litoral Sul, em Cerrito.