Como uma música de Bad Bunny desperta atenção para a importância de tirar mais fotos?

— Esse é do aniversário da minha avó. E esse é um álbum meu, com fotos de aniversários, amigas, viagens. Uma vez peguei uma câmera escondida da minha mãe, quando era pequena, e levei para a escola. Só para tirar fotos — conta a jovem ao abrir diferentes álbuns de fotos empilhados no sofá da sala de sua casa, em Porto Alegre.

Curadoria dos melhores momentos

— Sempre curti muito poder olhar as minhas histórias nos álbuns. E senti essa necessidade com as minhas filhas. Eu vejo que elas gostam e nós colocamos as fotos em murais, álbuns e em porta-retratos. Elas recebem as amiguinhas e mostram os álbuns. É uma coisa muito gostosa. Assim, eu tiro as crianças das telas também. Elas não ficam vendo as fotos no computador ou celular, mas em um álbum, que elas podem escrever e colar figurinhas — afirma.