A edição de 2024 do Prêmio Nobel da Paz teve como vencedora a organização japonesa Nihon Hidankyo, que luta contra as armas nucleares no mundo. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (11) pelo Comitê Norueguês do Nobel, honraria concedida desde 1901 a homens, mulheres e organizações que trabalham para o progresso da humanidade.