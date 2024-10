Mais um campeonato, mais um título para o CTG Rancho da Saudade, de Cachoeirinha. Desta vez, a vitória foi da invernada juvenil, que repetiu o feito do ano passado e venceu a categoria sênior da 20ª edição do Juvenart, no dia 13 de outubro, em Restinga Sêca. Ensaios diários, retiros aos finais de semana e atenção à saúde mental fizeram parte da preparação.