A Federação Russa conquistou o título de campeã da 20ª edição do Festival Internacional de Folclore de Nova Prata (FIFNP). O evento, que ocorreu de 7 a 11 de agosto, atraiu para as ruas do município da serra gaúcha, conforme a organização, cerca de 20 mil pessoas, entre espectadores, visitantes e delegações de bailarinos.