Obituário Notícia

"Ele era, acima de tudo, amigo dos amigos", diz colega do juiz José Naja Neme da Silva, que faleceu no último domingo

Magistrado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS) atuou também como presidente do clube Grêmio Náutico União

12/08/2024 - 20h12min Atualizada em 13/08/2024 - 13h18min