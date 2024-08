Meu Pai Tem Nome Notícia

Mutirão busca diminuir número de certidões de nascimento sem o nome do pai em Porto Alegre

Ação da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul nos dias 15 e 16 de agosto terá atendimentos no Espaço de Eventos do Mercado Público da Capital, das 10h às 16h

12/08/2024 - 18h06min Atualizada em 12/08/2024 - 18h21min