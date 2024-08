“Ela fez com que eu evoluísse na vida”, conta pai que divide o dia de aniversário e afinidades com a filha

Em um presente desses que a vida volta e meia proporciona, eles nasceram no mesmo dia. Desde 2018, Leonardo Rudá da Silva Rosa Porciuncula, 35 anos, divide o aniversário com a filha, Clara Burille Porciuncula. Mas não apenas o 3 de junho que é compartilhado entre o "grude", ou “xerox”, como preferir. Ele é profissional de Educação Física e ela adora praticar atividades, como a ginástica artística. Desinibido, Leonardo decidiu atuar na área dos esportes coletivos. Mas, agora, é a pequena que rouba as atenções e adora sair falando por aí em microfones.