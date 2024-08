A 15ª edição da Festa do Café, Cuca e Linguiça promete movimentar Picada Café, na Serra Gaúcha, nos dias 31 de agosto, 1º, 7 e 8 de setembro, em uma celebração à cultura do povo alemão, que colonizou o município. Com entrada gratuita, o evento ocorre no Parque Histórico José Kuhn e reúne atrações artísticas, feira da agricultura familiar e pratos típicos da gastronomia alemã.