Tradicionais esferas e outros símbolos da Expointer são pintados com doações de empresas

Alguns dos principais pontos do espaço onde ocorre a Expointer, em Esteio, foram revitalizados em uma parceria entre a Lojas Quero-Quero e a Tintas Coral. O Parque de Exposições Assis Brasil foi atingido pela enchente de maio. As empresas usaram 1,2 mil litros de tinta para pintar a Casa do Gaúcho, um muro de 7 mil metros e as conhecidas três grandes esferas nas cores do Rio Grande do Sul: vermelha, verde e amarela - que tornaram-se símbolo do evento e já precisavam da reforma antes mesmo da cheia.