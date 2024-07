Influenciador felino Notícia

Conheça a história do gato Tigrão, o queridinho do vovô que conquista as redes sociais

Com mais de 220 mil seguidores no Instagram, a família Busatto compartilha a rotina com os bichos de estimação

30/07/2024 - 15h18min Atualizada em 30/07/2024 - 18h02min