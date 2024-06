Na conta Notícia

Vencedor da Quina de São João pede resgate de prêmio de R$ 76 milhões

Aposta simples, realizada em Viamão, na Região Metropolitana, acertou as cinco dezenas do concurso realizado no último sábado (22). Sorteio teve outros dois vencedores, de São Paulo e Minas Gerais, que dividiram os R$ 220 milhões da premiação

25/06/2024 - 19h15min