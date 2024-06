Superando as expectativas da organização, 191 piquetes realizaram inscrição para participar do Acampamento Farroupilha 2024 — o número, no entanto, representa uma redução de 17% na comparação com o ano passado. A edição deste ano ocorrerá de 7 a 22 de setembro, no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, em Porto Alegre, e terá um cunho social devido às enchentes.