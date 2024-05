Com milhares de desabrigados, muitos sem contato com familiares, e com pelo menos 124 desaparecidos até as 15h desta terça-feira (14), o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) criou um canal para identificar e localizar pessoas desaparecidas durante as enchentes. Através do e-mail desaparecidos@mprs.mp.br e do Disque 100, o órgão centraliza informações sobre o paradeiro de pessoas que ainda não foram encontradas.