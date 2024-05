Era meio da tarde desta sexta-feira (17) e o restaurante Teranga África, do chef senegalês Sidy Gueye, 29 anos, já estava com as panelas fumegando e um cheiro delicioso tomava conta do local, que fica no bairro Auxiliadora, em Porto Alegre. A refeição, porém, não era para ser vendida aos clientes, em um jantar no estabelecimento aconchegante, mas, sim, para doar para quem não tem.