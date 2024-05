O Lar Israelita, no bairro Jardim Itu em Porto Alegre, virou uma fábrica de solidariedade. Cerca de 130 voluntários, todos da comunidade judaica, se reuniram no local para preparar kits que serão entregues à Defesa Civil e posteriormente doados às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Até as 14h da tarde desta quarta-feira (15), o grupo já havia montado 15 mil kits, mas a meta é encerrar o dia com 18 mil.