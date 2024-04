A partir do dia 30 de abril, mercados e farmácias não poderão mais vender álcool líquido 70%. A comercialização do produto já havia sido proibida em 2002, mas a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) permitiu a venda do álcool líquido para o público geral em 2020, por causa da pandemia de covid-19. O prazo da permissão encerrou em 31 de dezembro de 2023 e, agora o produto, que é considerado perigoso, volta a ser proibido.