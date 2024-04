O Grupo RBS divulga, na manhã desta terça-feira (16), em um evento especial para convidados no Instituto Caldeira, os resultados de uma pesquisa inédita sobre os gaúchos. O estudo, intitulado Persona, foi encomendado pela RBS e realizado em parceria com as empresas de pesquisa Coletivo Tsuru e Cúrcuma. O objetivo é entender os perfis, comportamentos e hábitos de consumo do gaúcho em meio às mudanças contemporâneas.