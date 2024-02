Não faltam bloquinhos espalhados por todo o Estado para quem deseja esquecer os problemas e curtir o Carnaval. Apesar de alegre, o ambiente pode ser perigoso, especialmente para as mulheres, vítimas frequentes da importunação sexual. Em 2023, o número de boletins de ocorrência do crime aumentou 14% no Rio Grande do Sul, com 2,5 mil registros, o equivalente a sete por dia, afirma a delegada Eliana Lopes, da Polícia Civil.