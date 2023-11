Quase toda semana chega uma mensagem privada no perfil do Instagram de Miréia Borges, 66 anos, com convites para jantar, tomar café, conhecê-la melhor. Ou então comentários sobre sua beleza, elogios a sua desenvoltura diante da câmera do celular. A influencer da terceira idade lê as tentativas de paquera na companhia do marido, com quem é casada há 45 anos.