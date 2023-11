Nenhuma aposta acertou os seis números do concurso 2.660 da Mega Sena neste sábado (25). O prêmio acumulou e a estimativa é de que o próximo prêmio seja de R$ 32 milhões. Das 57 apostas que acertaram cinco números e levaram R$ 49.487,39, quatro foram feitas no Rio Grande do Sul, nas cidades de Água Santa, Crissiumal, Pelotas e Tapejara, segundo a Caixa.