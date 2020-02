Acumulou de novo Ideias do que comprar com os R$ 190 milhões da Mega Sena no calor de "Forno Alegre" Pensando no nada ameno verão da capital do Rio Grande do Sul, GaúchaZH destacou algumas coisas que o vencedor do sorteio de sábado poderá adquirir. Isso se alguém acertar as seis dezenas, acumuladas há 15 concursos