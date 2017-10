O presidente do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), Elmer Vicenzi, assinou nesta terça-feira (31), a Deliberação Contran nº 163, na qual uniformiza os procedimentos administrativos para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, bem como do curso preventivo de reciclagem. O normativo amplia de um mês para seis meses o prazo mínimo sem conduzir para o motorista que somar 20 pontos na carteira de habilitação dentro do prazo de 12 meses. De acordo com o órgão, a deliberação será publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (1°), entrando em vigor na data da sua publicação.