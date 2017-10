A busca por um doador de medula óssea compatível para uma menina de seis anos de Tatuí, no interior paulista, sensibilizou mais de 1,6 mil pessoas que dedicaram parte do último sábado para se cadastrar como possíveis doadores. O mutirão era para ajudar Julia Abrame, que foi diagnosticada com leucemia linfoide aguda em abril de 2013 e, desde então, luta contra a doença. Segundo a família, o tratamento com quimioterapia tem sido agressivo e debilitado a garota. O transplante traz a esperança de que Julia recupere a saúde e fique longe da rotina dos hospitais.