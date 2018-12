Só um oizinho Acusada de "torturar" a filha, Mayra Cardi quebra promessa e posta vídeo da criança no Instagram "Ainda não voltarei", enfatizou a ex-BBB, deixando claro que seguirá ausente da rede social, decisão tomada após gerar polêmica ao publicar imagens da pequena se contorcendo com toalha no rosto