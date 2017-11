A atriz Julianna Margulies , de 51 anos, afirmou ter sido assediada sexualmente por Steven Seagal , de 65 anos. De acordo com o Hollywood Reporter , ela lembrou em entrevista a uma rádio, na sexta-feira (3), ter sido chamada, aos 23 anos, por uma diretora de elenco para uma reunião com Seagal.

Julianna, que estrelou a série The Good Wife, disse ainda que passou por situação parecida, anos depois, com o produtor Harvey Weinstein. Graças ao ocorrido com Seagal teria levado uma assistente à reunião. Segundo a atriz, Weinstein estava de roupão e, nervoso com a presença da assistente, mandou-as embora – ele é alvo de mais de 90 acusações do tipo.