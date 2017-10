A atriz Maria Ribeiro aparece em uma transmissão ao vivo no Instagram sendo agredida por um segurança de um bar em Madri, na Espanha. A artista fazia um vídeo, falando em tom irônico, sobre o fato da cineasta Laís Bodanzky ter sido barrada do Barbara Ann Madri por estar de tênis. No meio das imagens, o vigia do estabelecimento aparece e utiliza a força para que a atriz pare de filmar.

Maria ainda escreveu sobre o machismo: "O segurança, com o dobro do meu tamanho, jamais teria feito o que fez - vir pra cima de mim e pegar meu celular - com um homem. Denunciem o machismo. Na policia. Nas redes sociais. Denunciem quando for com a vizinha, com a mulher do lado, com a mulher do outro lado".