Selena Gomez , de 25 anos, e a amiga Francia Raisa, que doou um rim para a cantora , falaram pela primeira vez após o transplante de rim em entrevista exclusiva ao programa norte-americano Today. Em um trecho divulgado no Twitter, Selena diz que Francia salvou sua vida.

Selena revelou em setembro que tinha realizado o transplante , necessário em decorrência do lúpus, doença crônica sobre a qual ela costuma falar abertamente. Francia, de 29 anos, é uma atriz norte-americana e participou da série Dear White People, da Netflix.

A cantora disse que relutou em procurar um doador do órgão quando soube que precisaria do transplante. "Meus rins tinham se acabado. Era isso e eu não queria pedir para qualquer pessoa. E ela se voluntariou", contou. A entrevista completa vai ao ar no programa Today, da NBC, na próxima semana.