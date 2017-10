O ator Ewan McGregor, da franquia de filmes Trainspotting e atualmente na série de televisão Fargo, se divorciou após 22 anos. A informação é da People. De acordo com a publicação a publicação, o artista, que foi flagrado beijando Mary Elisabeth Winstead, sua colega de elenco no seriado, não mora mais com a também atriz Eve Mavrakis desde maio.