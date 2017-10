O humorista e apresentador Rafinha Bastos assumiu seu novo relacionamento nas redes sociais, de acordo com o site da revista Caras. Na última terça-feira (24), o gaúcho publicou no Instagram uma foto ao lado da namorada, de nome ainda desconhecido. Como legenda para a imagem, Rafinha usou apenas um símbolo de coração. Segundo informações da Caras, a moça em questão é policial.

Rafinha Bastos foi casado por 13 anos com Junia Carvalho, de quem se separou há cerca de cinco meses. Os dois são pais de Tom, de sete.

– Separei faz 3 meses. Levei um pé. Eu teria ficado casado pra sempre. Mas eu entendo ela. Se um dia eu me desse conta: "nossa, eu casei com o Rafinha Bastos", eu também ia querer mudar de vida (…) Ela faz parte de uma seita, sim. A seita de pessoas que não são e nem querem ser casadas com Rafinha Bastos. Não tem nada disso. Ela acordou de um sono profundo de 13 anos – escreveu sobre o término, nas redes sociais.