Receita de bolo de chocolate fofinho: 2 versões para você testar

Dos recheados, até os mais leves, os bolos de chocolates são os clássicos que passam pela infância até a vida adulta. Istetiana | Adobe Stock | Divulgação

Você sabia que dia 26 de março é comemorado o Dia do Cacau? Para celebrar em grande estilo a data desta iguaria, a Amazon Shopping preparou duas receitas incríveis para você testar em casa. Uma segue o estilo clássico e sofisticado, inspirada na tradição francesa, e a outra aposta na simplicidade e sabor caseiro, aquela típica receita de bolo de chocolate fofinho. Você só precisa escolher a sua favorita ou experimentar as duas.

Receita de bolo de chocolate fofinho, simples e fácil

Se você ama o sabor marcante do cacau e quer um bolo que traga aquela memória afetiva das tardes em família, essa receita é uma ótima opção! Simples, prática e com poucos ingredientes, ela tem uma textura levemente úmida e uma casquinha delicada por fora.

Ingredientes:

150 g de chocolate amargo (prefira 70% cacau para um sabor mais intenso)

150 g de manteiga (de preferência, sem sal)

4 ovos

½ xícara (chá) de açúcar mascavo (traz um toque caramelizado e acentua o sabor do cacau)

1 xícara (chá) de farinha de aveia (ou farinha de trigo, para uma versão clássica)

1 colher (chá) de fermento em pó

Modo de preparo:

Derreta o chocolate com a manteiga: comece a receita derretendo o chocolate em banho-maria (ou no micro-ondas de 30 em 30 segundos), misture com a manteiga até formar um creme liso e brilhante. Esse passo é essencial para garantir uma textura homogênea na massa.

Bata os ovos com o açúcar até dobrar de volume: use uma batedeira ou fouet para incorporar bastante ar. Isso faz com que o bolo fique fofinho e aerado, criando aquela textura leve que derrete na boca.

Incorpore a mistura de chocolate: acrescente aos poucos, misturando delicadamente para não perder o volume dos ovos batidos.

Adicione a farinha e o fermento, mexendo suavemente: use uma espátula ou colher de pau, fazendo movimentos de baixo para cima, sem bater a massa. Isso mantém a leveza e evita um bolo denso.

Asse em forno preaquecido a 180°C: agora chegou a hora de levar ao forno por cerca de 30 minutos, lembrando que o tempo pode variar conforme o forno. O truque para saber se está pronto é espetar um palito no centro – ele deve sair levemente úmido, sem massa crua grudada.

Dica extra para um bolo ainda mais fofinho: não abra o forno nos primeiros 20 minutos! A variação brusca de temperatura pode fazer o bolo murchar.

Textura leve do bolo deixa o clássico bolo de chocolate com um toque de sofisticação. Gayan | Adobe Stock | Divulgação

Bolo de chocolate fofinho e sofisticado

Se você quer um bolo de chocolate digno de confeitaria, essa receita inspirada na tradição francesa é para você. Com camadas de sabor, equilíbrio perfeito entre doçura e intensidade do cacau, além de uma textura leve e delicada, esse bolo tem aquele acabamento de dar água na boca.

Ingredientes:

200 g de chocolate amargo (se quiser um sabor mais intenso, uma opção é usar chocolate 70% cacau)

150 g de manteiga sem sal

4 ovos (claras e gemas separadas)

½ xícara (chá) de açúcar demerara (traz um dulçor equilibrado e sofisticado)

½ xícara (chá) de açúcar refinado

¾ xícara (chá) de farinha de trigo peneirada

1 colher (chá) de fermento em pó

1 pitada de sal

1 colher (chá) de extrato de baunilha (opcional, mas realça os sabores)

Modo de Preparo:

Derreta o chocolate com a manteiga: assim como na primeira receita, comece derretendo em banho-maria (ou no micro-ondas a cada 30 segundos) e misture o chocolate e a manteiga até obter um creme homogêneo e brilhante. Esse passo garante que o bolo tenha um sabor profundo e uma textura sedosa.

Bata as gemas com o açúcar até formar um creme claro e fofo: esse processo, chamado de branqueamento, ajuda a incorporar ar na massa, deixando o bolo leve.

Adicione o chocolate derretido às gemas batidas: misture delicadamente para manter a cremosidade da massa.

Incorpore a farinha, o fermento e o sal: peneire os ingredientes secos antes de adicioná-los à mistura. Esse processo irá ajudar a evitar grumos e garante uma textura leve à massa. Depois disso, misture com movimentos suaves, de baixo para cima.

Bata as claras em neve e incorpore delicadamente: esse é o segredo para um bolo bem fofinho e aerado. Adicione as claras batidas aos poucos, misturando delicadamente para não perder o ar incorporado.

Asse em forno preaquecido a 180°C por cerca de 35 minutos: esse bolo tem uma textura mais leve, então é importante estar atento ao ponto. Para saber se está pronto, faça o teste do palito – ele deve sair levemente úmido, mas sem massa crua grudada.