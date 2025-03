Páscoa 2025: veja como criar memórias inesquecíveis com a família 

Realizar brincadeiras de forma lúdica e carinhosa, ajuda a construir memórias afetivas com as crianças. Yakobchuk Olena | Adobe Stock | Divulgação

A Páscoa costuma ser um momento bastante especial entre as famílias, por estimular o pensamento lúdico e criativo das crianças. Esses eventos são importantes para o desenvolvimento cognitivo dos pequenos, além de auxiliar na construção de laços familiares. Especialistas afirmam que explorar o lúdico através de brincadeiras , jogos e músicas pode influenciar positivamente o desenvolvimento intelectual de crianças mais novas.

Segundo pesquisadores, é nesta etapa que elas poderão conquistar habilidades mentais como a capacidade de raciocinar, solucionar problemas, adquirir conhecimentos e entender mais sobre o mundo que as rodeia. Pensando em ajudar os adultos neste momento, o Rissul separou algumas dicas de brincadeiras para a Páscoa de 2025.

Considerada a principal celebração da igreja católica, a data carrega uma série de rituais e significados, além de trazer algumas tradições pagãs , conforme o National Geographic. Entre eles estão os ovos coloridos, a figura do coelhinho da Páscoa, que costuma encantar crianças e inclusive à caça aos ovos ou chocolates.

Missão secreta na caça aos ovos

Com os ovos devidamente decorados, todos os anos, crianças ao redor do mundo partem em busca dos chocolates escondidos cuidadosamente pelo coelhinho da Páscoa. Seja nas dependências da casa ou até mesmo nos jardins, o que importa mesmo é proporcionar momentos em família com muita diversão.

Se esse momento já era especial antes, por que não propor brincadeiras que agradem crianças e adultos de todas as idades? Uma forma de fazer isso é reinventar a caça aos ovo de Páscoa.

Transforme a atividade em uma narrativa interativa, onde cada pista não só leva ao próximo ovo, mas também envolve uma missão divertida ou um desafio criativo. A ideia é criar uma experiência imersiva, como se as crianças estivessem participando de uma história emocionante.

Como fazer:

1.Escolha um tema, por exemplo “A Aventura do Coelhinho Perdido” ou “O Resgate dos Ovos Perdido” e comece a esconder os ovos pela casa ou no quintal.

2. Para cada ovo, crie uma pista que leve ao próximo, mas não esqueça de incluir uma missão divertida antes de revelar a localização. Alguns exemplos de missões podem ser responder uma charada, fazer 5 pulos em um pé só, desenhar algo que o “coelhinho” mandar, cantar uma música ou imitar um animal.

3. Lembre de preparar uma recompensa especial no último ovo. Pode ser um vídeo gravado por um "coelhinho mágico" agradecendo às crianças por ajudarem na missão ou até mesmo uma cesta de doces. Um gesto que traga a sensação de que seus esforços foram reconhecidos.



Dica: Use bilhetes decorados para as pistas e envolva as crianças na história.

Corrida de ovos com obstáculos

A tradicional corrida de Ovos com colher ganha um toque especial quando transformada em uma competição cheia de desafios e obstáculos. Essa brincadeira, que já é um clássico em festas e comemorações, pode se tornar ainda mais emocionante na Páscoa de 2025 com um pouco de criatividade e planejamento.

Imagine as crianças concentradas, segurando uma colher com um ovo equilibrado, enquanto tentam superar obstáculos como cones, cadeiras ou até mesmo um caminho sinuoso desenhado no chão. A diversão é garantida, e o melhor: toda a família pode participar, torcer e se divertir juntos.

Como fazer:

1. Comece preparando o percurso: você pode utilizar fita adesiva ou giz para desenhar um caminho no chão. Espalhe obstáculos pelo trajeto, como cones, bambolês ou cadeiras que precisam ser contornadas.

2. Explique as regras do jogo: deixe claro que o objetivo final é equilibrar o ovo. Para isso, cada participante deve segurar uma colher com um ovo cozido ou de plástico. No fim, ganha quem completar o percurso sem deixar o ovo cair.

3. Defina os prêmios: assim que o desafio for concluído, quem completar o percurso primeiro, sem derrubar o ovo, ganha um prêmio simbólico, como um chocolate ou um pequeno presente.

Dica: Adapte o percurso para diferentes idades, aumentando ou diminuindo a dificuldade dos obstáculos. Para os menores, você pode até permitir que usem as duas mãos na colher.

Páscoa em 2025 com oficina de ovos de chocolate

Mais do que comer chocolates, a Páscoa é um ótimo momento para colocar a mão na massa e explorar a criatividade. Então, que tal transformar a cozinha em um verdadeiro ateliê de chocolates?



Montar seu próprio chocolate é um exercício que ajuda a criar lembranças em família e cai bem para criança de todas as idades, já que cada uma pode participar de acordo com suas habilidades. Os menores podem ajudar a decorar, enquanto os mais velhos se aventuram no processo de derreter o chocolate e preencher as forminhas. O resultado? Ovos de Páscoa únicos, feitos com carinho e cheios de personalidade.

Como fazer:

1. Organização dos materiais: comece separando os materiais que serão necessários para o preparo dos ovos: forminhas de silicone em formatos diferentes, confeitos, granulados, biscoitos triturados e chocolates preto e branco.

2. Preparo do chocolate: depois que estiver com tudo organizado, derreta 300g de chocolate ao leite, meio amargo ou branco ao banho-maria ou no micro-ondas e deixar que seu filho participe desse momento de maneira segura. Essa quantidade deve render aproximadamente seis ovos médios.

3. Montagem dos ovos: despeje uma camada de chocolate derretido nas forminhas. Adicione os recheios escolhidos pelas crianças, complete com mais uma camada de chocolate e, na sequência, leve à geladeira por uma hora para solidificar.

4. Decoração: após prontos, os ovos podem ser decorados com canetas de chocolate, confeitos coloridos ou até pequenos adesivos comestíveis. Deixe as crianças soltarem a imaginação e criarem da forma que preferirem.