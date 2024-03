Páscoa é sinônimo de renovação, e nada melhor do que trazer essa energia para dentro de casa com decorações e atividades criativas! Neste ano, que tal combinar o melhor dos dois mundos? Sim, é possível trazer toda a nostalgia das tradições de Páscoa, como a caça aos ovos e, ao mesmo tempo, adicionar um toque de criatividade com atividades inovadoras que envolvam os pequenos na preparação.