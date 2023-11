O jornalista Tulio Milman transformou seu lugar favorito no mundo (e em Porto Alegre) em pauta. A série “Nilo – Uma história de Futuro” acompanha, em cinco episódios, o surgimento e as principais transformações de uma das mais famosas avenidas da capital, a Nilo Peçanha. Um lugar que une natureza e inovação, além de ser um dos locais preferidos por quem quer empreender devido a sua diversidade de opções em serviços, lazer e gastronomia. As lembranças de Milman, que é morador da região desde a juventude, período em que estudou no tradicional Colégio Farroupilha, se misturam com os depoimentos de pessoas que fizeram e fazem a história do local.