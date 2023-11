Um local que já abrigou campos voltados para a produção de leite e hoje concentra algumas das melhores escolas de Porto Alegre. A tranquilidade da vida no campo já foi uma realidade na Avenida Nilo Peçanha, uma das mais tradicionais da cidade. E foi justamente essa atmosfera bucólica que atraiu educadores para investir no local, que hoje apresenta uma das melhores qualidades de vida da cidade. O segundo episódio da série “Nilo – Uma História de Futuro”, que aborda a trajetória e história da avenida em cinco episódios, retrata o cenário educacional que se formou na região. De acordo com a última edição do Censo Escolar, as instituições de ensino da região da Nilo Peçanha abrigam mais de 8 mil alunos.