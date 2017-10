Criar espaço para a extensão de seu próprio horizonte com realizações que vão além da imaginação é a proposta do refinador de automóveis Leonberger Gemballa. O novo trabalho da empresa de Leonberg (Alemanha) especialista em refinamento de superesportivos deixou o desempenho dos Porsche 991 Turbo / Turbo S ainda mais forte, ágil e rápido, transformado em Gemballa GTR 8XX Evo-R Biturbo. O motor boxer de seis cilindros preparado pela Gemballa desenvolve 828 cv e força (torque) de 95,2 kgfm contra 580 cv e força de 76,5 kgfm do propulsor original.

Modificações no turbocompressor e gerenciamento do motor

As modificações que aumentaram 248 cv do boxer abrangem os turbocompressores, com fornecimento de ar otimizado, válvulas maiores e bengalas reforçadas, e o sistema de escape esportivo redesenhado com catalisadores de metais de pressão lombar e colectores de alta performance. Também foram feitas modificações nos sistemas eletrônicos do gerenciamento do motor e da transmissão.