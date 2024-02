A derrota para o Guarany de Bagé na última quarta-feira (31) surpreendeu. O time reserva do Inter realmente não está conseguindo corresponder dentro de campo e está prejudicando de forma direta a campanha colorada no Gauchão. A ideia de rodar o elenco e usar dois times dentro da competição faz sentido com as dificuldades que aparecem no início da temporada.