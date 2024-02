Nada justifica Luiz Adriano ter mais chances do que Lucca no Inter. O jogo diante do Caxias mostra que o jogador da base, mesmo não sendo um Ronaldo Fenômeno, ainda pode render muito mais do que alguns veteranos que parecem não ter a mesma disposição para atuar com a camisa do clube. A partida que Lucca teve foi incrível, mas não se resume aos noventa minutos. Tem muita coisa por trás de tudo isso.